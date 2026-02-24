Sonderprogramm für Batic und Leitmayr zum «Tatort»-Abschied

Das BR Fernsehen würdigt das Duo zudem mit einer Auswahl unvergesslicher Fälle: Am Dienstag, 31. März, steht um 20:15 Uhr zunächst die gefeierte Episode «Die Wahrheit» (2016) auf dem Programm. Danach folgt «Animals», der allererste gemeinsame Auftritt von Batic und Leitmayr aus dem Jahr 1991, der extra frisch restauriert wurde. Am Samstag, 11. April, geht es ab 20:15 Uhr mit gleich drei Klassikern weiter. «Das Glockenbachgeheimnis» (1999), «Norbert» (1999) und «Wolf im Schafspelz» (2002) gibt es allesamt ebenfalls zum ersten Mal in aufbereiteter Fassung zu sehen.