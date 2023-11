Song, Album, Film: Jennifer Lopez meldet sich mit Hattrick zurück

Los geht es mit dem Song «Can't Get Enough», der am 10. Januar weltweiten Release feiern wird. Einen ersten kurzen auditiven Vorgeschmack zur ersten Auskopplung gibt es bereits jetzt. Knapp einen Monat später, am 16. Februar 2024, folgen der zweite und dritte Streich per Doppelschlag. Zum einen wird an diesem Tag mit «This Is Me Now» Lopez' erstes Album seit dem 2014 erschienenen «A.K.A.» veröffentlicht. Zum anderen startet zeitgleich und exklusiv bei Prime Video der passende Musik–Streifen mit dem Namen «This Is Me... Now: The Film». Dieser entstand unter der Regie von Dave Meyers (51, «The Hitcher»), auch JLos Gatte arbeitete daran mit.