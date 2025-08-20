Song aus Netflix-Erfolgsfilm: «Golden» ist der Sommerhit 2025

Soundtrack auf Erfolgskurs

«Golden» erfüllt laut GfK Entertainment alle Kriterien eines Sommerhits. Dazu zähle etwa «ein Text, den man gut mitsingen kann und eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet». Zudem lade der Rhythmus zum Tanzen ein. Das zeigt sich auch in den sozialen Medien: Auf TikTok tanzen Fans die im Film gezeigte Choreografie nach. Nicht nur «Golden» kommt gut an: Sechs weitere Songs aus dem Film befinden sich in den Single–Charts. Zudem sammelte der gesamte «KPop Demon Hunters»–Soundtrack hierzulande über 100 Millionen Streams. Kein anderer Soundtrack wurde der Mitteilung zufolge hierzulande in einer Woche oder an einem Tag so oft gestreamt.