Song für Inklusion: Henning Krautmacher singt mit Promis im Stadion

Sänger Guildo Horn (63) blickt mit gemischten Gefühlen auf die gesellschaftliche Entwicklung. Er selbst habe einmal tagelang versucht, das Bahnnetz in Nordrhein–Westfalen im Rollstuhl zu befahren und dabei gesehen, wo es noch Barrieren gibt und wie viele es noch sind. Insgesamt sehe er beim Thema Barrierefreiheit aber ganz gute Fortschritte. «Etwas anderes ist die gesellschaftliche Akzeptanz: Die geht für mich in den letzten Jahren leider mehr und mehr flöten. Da waren wir vor ein paar Jahren schon auf einem besseren Weg. In Zeiten vieler Krisen werden andere Massstäbe gesetzt – und das gesellschaftliche Miteinander wird nicht mehr so in den Vordergrund gestellt», sagt der Sänger. Sein Appell ist klar: «Inklusion tut man auch für sich selbst. Sie bereichert jeden.»