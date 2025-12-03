Song in Video verwendet: Sabrina Carpenter kritisiert Weisses Haus

Trumps Abschiebepolitik sorgt für Proteste

Präsident Trumps (79) harte Linie bei Abschiebungen bleibt umstritten. Wie «Sky News» berichtet, versprach er die grösste Deportationswelle der US–Geschichte. Doch unter den Festgenommenen befinden sich auch Menschen, die seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten – ohne jegliche Vorstrafen. Gegen die Razzien in Wohngebieten regt sich massiver Widerstand: Proteste und Klagen beschäftigen die Gerichte.