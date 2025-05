Song mit Julia Kautz: Startet Fiona Erdmann jetzt eine Musikkarriere?

Erdmann: Wie Julia schon meinte, wir haben in unserer Freundschaft wirklich viele Ups and Downs erlebt – und genau das macht sie für mich so besonders. Ich finde, wahre Freundschaft zeigt sich nicht nur in den schönen Momenten, sondern gerade in den schwierigen. Und wir hatten viele intensive Zeiten, die uns unglaublich zusammengeschweisst haben. Es war nicht immer alles rosig, aber auch nie durchgehend traurig – es war einfach ein ehrlicher Mix aus dem echten Leben. Was ich an unserer Freundschaft so sehr schätze, ist, dass ich weiss: Egal, wie lange wir uns nicht gehört haben – wenn ich Julia brauche, ist sie da. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Für mich ist das wahre Freundschaft.