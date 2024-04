Song mit Mama: Beyoncés Tochter Rumi bricht Chart-Rekord

Rumi Carter übernimmt den Rekord von ihrer Schwester

Der Rekord bleibt allerdings in der Familie: Zuvor hatte Rumis Schwester Blue Ivy (12) den Rekord als jüngste Künstlerin in den Hot 100 gehalten. Sie debütierte 2019 im Alter von sieben Jahren in dem Song «Brown Skin Girl» des Albums «The Lion King: The Gift». Die LP war eine Gemeinschaftsarbeit ihrer Mama Beyoncé mit SAINt JHN (37) und Wizkid (33). Der Song mit Blue Ivy schaffte es in den Hot 100 auf Platz 76.