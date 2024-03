Song überarbeitet: Israel darf beim ESC in Malmö antreten

Nach Gegenwehr folgte die Änderung

Der teilnehmende israelische Fernsehsender Kan hatte sich zuvor eigentlich nicht bereit gezeigt, den eingereichten Song «October Rain» und das ebenfalls eingereichte und bemängelte Lied mit dem Titel «Dance Forever» zu ändern. Doch selbst der israelische Staatspräsident Isaac Herzog (63) hatte sich für die notwendigen Anpassungen starkgemacht. Die EBU hatte den Songtext von «October Rain» als zu politisch eingestuft. Laut BBC habe er sich auf den Hamas–Angriff in Israel am 7. Oktober bezogen. Wegen des Gazakriegs hatten andere Teilnehmerländer und Künstler die Teilnahme Israels am ESC 2024 kritisiert und einen Ausschluss des Landes gefordert.