«Sonic 3»-Star Julien Bam über «stotternde» Begegnung mit Jim Carrey

Für Julien Bam (36) ist Sonic ein prägender Teil seiner Kindheit. In «Sonic the Hedgehog 3», der am 25. Dezember in die deutschen Kinos startet, leiht der YouTube–Star dem flinken Igel zum schon dritten Mal seine Stimme. «Es ist für mich nach wie vor eine grosse Ehre, Sonic zu sprechen», betont er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Arbeit als Synchronsprecher an nunmehr drei «Sonic»–Filmen habe ihn dabei auch einem weiteren seiner Kindheitshelden nähergebracht. Ausserdem verrät Julien Bam in dem Gespräch, welche Zukunftspläne er auf YouTube und darüber hinaus hat.