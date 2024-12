«Sonic the Hedgehog 3» stellt Disney zum Kinostart in den Schatten

«Sonic the Hedgehog 3» gelang der beste Dezember–Start seit fast 20 Jahren – zumindest was Filme mit einer PG–Freigabe betrifft. Das bedeutet in den USA, dass Eltern empfohlen wird, ihre Kinder ins Kino zu begleiten. Filme mit diesem Rating können Gewaltdarstellungen und Kraftausdrücke beinhalten. In Deutschland ist «Sonic the Hedgehog 3» ab 12 Jahren freigegeben. Einen besseren Dezember–Start eines PG–Films legte zuletzt nur «Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia» im Winter 2005 hin.