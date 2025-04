Sonja von Norwegen ist aus dem Krankenhaus entlassen worden

«Situation normalisiert»

Königin Sonja war am Ostermontag mit Atembeschwerden aus dem Osterurlaub ins Rikshospitalet in Oslo geflogen worden, wo sie laut norwegischer Medienberichte gegen 23:00 Uhr ankam. Bereits am nächsten Vormittag konnte sie die Klinik wieder verlassen. «Untersuchungen zeigen, dass sich die Situation normalisiert hat», heisst es in einer Mitteilung, die das Königshaus am Mittag veröffentlichte. Die Königsfamilie und die Untertanen dürfen sich also nach dem Oster–Schreck über eine Entwarnung freuen. Doch der Palast teilt auch mit: «Die Königin ist für den Rest der Woche krankgeschrieben.»