Sonja Zietlow teilt seltenes Paarbild mit Ehemann Jens Oliver Haas

Gemeinsam ins Dschungelcamp

Und auch Jens Oliver Haas ist mit dabei, denn Sonja Zietlow und ihr Ehemann arbeiten auch beruflich eng zusammen. Haas ist als Fernsehautor, Moderationscoach und TV–Produzent der Chefautor von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Ausserdem leiht er dem Camp–Arzt Dr. Bob die deutsche Stimme. Das Paar, das seit 2002 verheiratet ist, lernte sich bei Dreharbeiten kennen.