Sonja Zietlow und Jan Köppen versteigern ihre Dschungel-Outfits

Spendenerlöse gehen auch an Sonja Zietlows Verein «Beschützerinstinkte»

Die Erlöse der Spendenaktion fliessen unter anderem in Zietlows Herzensprojekt, den Verein «Beschützerinstinkte». Seit 2008 fördert die von der Moderatorin gegründete, gemeinnützige Organisation unter dem Motto «Hunde helfen Kindern» die tiergestützte Intervention für Kinder mit Beeinträchtigungen. Ausserdem geht ein Teil der Einnahmen an die Stiftung «RTL – Wir helfen Kinder». Bereits seit 2012 wird die Kleidung der Dschungel–Moderatoren in jedem Jahr versteigert.