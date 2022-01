Sönke Wortmann: Wie der Regisseur seine Schüchternheit überwand

In dem Gespräch verrät Wortmann auch noch, dass in jeder seiner Figuren ein Stück von ihm stecke, sowohl in den Filmen als auch in seinem ersten Roman «Es gilt das gesprochene Wort». «Ich versuche, mich immer in meine Protagonisten hineinzuversetzen, auch in die bösen oder blöden. Ich will verstehen, warum sie sind, wie sie sind», zitiert ihn das Magazin. «In allen Figuren, auch in den bösen, stecken Eigenschaften und Dinge, die ich selbst erlebt habe oder die ein Teil von mir sind.»