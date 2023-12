Sonne oder Schnee? Promis verraten ihre Weihnachts-Reiseziele

Schauspielerin Jenny Elvers (51), die in langen roten «Nikolausstiefeln» und in Begleitung ihres 22–jährigen Sohnes Paul Jolig zur Party erschien, outet sich dagegen als «grosser, kitschvernarrter» Weihnachts–Fan. Elvers wirkte gut gelaunt und fit nach ihrem Alkohol–Rückfall im Oktober: «Wenn es mir nicht gut gehen würde, wäre ich nicht gekommen», stellt sie klar. Ihr Hamburger Zuhause hat Elvers bereits üppig geschmückt und verrät: «Von Weihnachtspulli über Weihnachtsplätzchen bis Weihnachtsfilm gibt es bei uns jedes Jahr das volle Programm!» An den Weihnachtstagen sei zudem jeder willkommen: «Bei mir ist an dem Tag open House.» Eine Idee, die sie vom 2020 verstorbenen Star–Friseur Udo Walz übernommen habe, «an Weihnachten jeden zu umsorgen, der es braucht». Nach den Feiertagen plant Elvers eine schöne, sonnige Kreuzfahrt in die Karibik auf einem der AIDA–Schiffe.