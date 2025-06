Sonnenbrillen-Trends 2025: Diese fünf Styles dominieren den Sommer

Was im Winter der Mantel ist, ist im Sommer die Sonnenbrille: ein unverzichtbares Accessoire. Kaum jemand verlässt in der warmen Jahreszeit das Haus ohne sie – nicht nur zum Schutz vor der Sonne, sondern auch als stilprägendes Statement. Und wie bei jeder Saison, bringt auch der Sommer 2025 neue Designs, Formen und Farben mit sich. Die aktuellen Kollektionen grosser Modehäuser und die Looks auf den Nasen von Stars und Influencerinnen zeigen: Diese fünf Sonnenbrillen–Trends sollte man jetzt kennen.