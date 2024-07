Sonnencreme selbst herstellen? So gefährlich ist das

Model und Influencerin Nara Smith (22) wurde in den vergangenen Monaten bekannt für ihre TikTok–Videos, in denen sie alle möglichen Gerichte «from scratch», also von Grund auf, zubereitet – von Cornflakes über Mozzarella bis hin zu Kaugummi. Auf TikTok hat Smith, die in Südafrika geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, inzwischen mehr als 8 Millionen Followerinnen und Follower. Doch vergangene Woche sorgten sie und Ehemann Lucky Blue Smith (26), ebenfalls Model, nun mit einem neuen Rezept für eine Kontroverse: Das Ehepaar bereitete Sonnencreme selbst – in der Küche – zu.