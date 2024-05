Sony Music verhandelt über Kauf von Queen-Musikkatalog

Zwischen ihrer Gründung im Jahr 1970 und dem Tod ihres Sängers Freddie Mercury (1946–1991) im Jahr 1991 entwickelte sich die britische Rockband Queen zu einer regelrechten Hit–Maschine. Mit Songs wie «We Will Rock You», «Another One Bites the Dust» oder «Bohemian Rhapsody» schrieben sie weltweit Musikgeschichte. Nun sollen ihre Mega–Hits Berichten zufolge im Paket den Besitzer wechseln und könnten dabei eine Rekordsumme einbringen.