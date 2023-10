Sonya Kraus: 24 Stunden in Israel «grossteils im Luftschutzbunker»

«Mir bricht das Herz»

In einem kurzen Clip erklärt Sonya Kraus weiter, Tel Aviv sei «eine so unfassbar freie, westliche, offene Stadt». Was sie nun dort erlebt habe, werde sie «nie vergessen». Ihr sei so erst klar geworden, womit die Menschen in Israel tagtäglich zu kämpfen hätten, so Kraus. Die Bilder verstörten sie zutiefst, «auch das, was ich auf deutschen Strassen sehe. Mir bricht das Herz und ich bin echt ein Sonnenschein.»