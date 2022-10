Was ändert sich in der Show, was bleibt gleich?

Kraus: Wir werden mit dem «Glücksrad» in der Primetime, also um 20.15 Uhr, in einer längeren Version als bisher gesendet. Und die klassische Rollenverteilung wird es nicht geben, sondern Thomas Hermanns und ich werden uns ganz gleichberechtigt die Arbeit an der Wand und am Rad teilen. Und alles andere bleibt eine grosse Überraschung.