Sonya Kraus postet Details zu ihrer Krebs-OP und animiert zur Vorsorge

Denselben Appell untermauert Kraus mit ihrer Teilnahme an der VOX-Show «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs», bei der sie neben weiteren Stars am 22. Februar um 20:15 Uhr mit der Botschaft die Hüllen fallen lassen wird: «Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!» Durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel der Show hatte etwa Party-Sänger Mickie Krause (51) unlängst überhaupt erst erfahren, an Blasenkrebs erkrankt zu sein.