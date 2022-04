Sonya Kraus: Wegen ihrer Chemo hat sie inzwischen «hinten Glatze»

Moderatorin Sonya Kraus (48) hat ihren Followern bei Instagram ein neues Update zum Verlauf ihrer Chemotherapie geliefert. Zu einem Foto von sich gab Kraus Auskunft darüber, wie sich die Behandlung in den vergangenen Tagen und Wochen bemerkbar gemacht hat. Denn während auf dem Bild keine Veränderung auffällt, sieht die Realität Kraus zufolge deutlich anders aus: «Haarkranz vorne rum noch okay, hinten Glatze», schreibt sie in der Bildbeschreibung.