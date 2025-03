Sophia Thiel feiert 30. Geburtstag: (K)ein Leben für die Fitness

Positiv ins neue Jahr

Heute hat sie ihre «Dämonen» wieder unter Kontrolle, so Thiel. Auf Instagram macht sie weiterhin Fitness–Content, will sich von ihrem Aussehen aber nicht mehr definieren lassen. Wenn sie heute an ihre «Flucht» im Jahr 2019 zurückdenkt, wird ihr der enorme Kontrast bewusst: «Ich weiss noch ganz genau, wie leer und verloren ich hier durch die Strassen gelaufen bin – alleine, kraftlos und voller Angst vor der Zukunft. Zu ausgebrannt, um die schönen Dinge hier geniessen zu können», meldete sie sich im Oktober aus ihrem Los–Angeles–Urlaub auf Instagram. «Umso schöner fühlt es sich jetzt an, da ich realisiere, an welchem Punkt ich heute an meinem Leben stehen darf und wie unfassbar viel sich in den Jahren verändert hat.»