Sophia Thiel über Essstörung: «Hat mich fast kaputt gemacht»

Etwas über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die bekannte Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) ihre Essstörung publik machte, mit der sie über lange Zeit zu kämpfen hatte. In «Bild am Sonntag» hat sich die 28-Jährige nun an den Beginn ihrer Krankheit erinnert. Nachdem ihr Job als Fitness-Influencerin immer mehr Zeit zu verschlingen begann, hätte sie ihre Familie und Freunde immer seltener gesehen, so Thiel. «Mein Werdegang wird immer so glorifiziert: vom gemobbten Moppelchen zum Muskelpaket. Aber keiner wusste, wie sehr mich das alles belastet und fast kaputt gemacht hat.»