Sophia Thomalla auf Kunst- und Kulturtrip in Melbourne

Am 12. Januar startet mit den Australien Open das erste Grand–Slam–Turnier der Saison. Und natürlich will die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev (27), endlich seinen Fluch überwinden und zum ersten Mal in seiner Karriere eines der vier bedeutendsten Tennis–Turniere gewinnen. Dazu befindet sich die aktuelle Nummer zwei der Welt bereits seit einigen Tagen Down Under. Mit dabei ist in diesem Jahr einmal mehr auch seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla (35), die ihre Fans auf ihrem offiziellen Instagram–Account wie gewohnt an ihren Highlights in Australien teilhaben lässt.