Sophia Thomalla bringt Alexander Zverev bei den US Open Glück

Während Zverev derzeit beim letzten Grand–Slam–Turnier des Jahres kämpft, sehen deutsche Reality–TV–Fans Thomalla aktuell als Moderatorin der fünften Staffel von «Are You The One? Reality Stars in Love» (RTL+). Die Dreharbeiten zum «Are You The One?»–Format haben auch dazu geführt, dass die Moderatorin bei den French Open im Frühjahr nicht dabei sein konnte. Für gewöhnlich drückt Thomalla ihrem Freund aber sehr oft vor Ort auf der Tribüne die Daumen.