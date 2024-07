Sophia Thomalla feuert Alexander Zverev erfolglos in Wimbledon an

«Joah, kann was werden»

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Thomalla ihren Freund bei einem seiner Matches unterstützten wollte. Bei den Spielen Zverevs sitzt die 34–Jährige regelmässig im Publikum. Die beiden sind seit 2021 liiert. In der Doku «Zverev – Der Unvollendete» hatte der Tennisprofi im letzten Jahr verraten, dass sie sich über gemeinsame Freunde kennengelernt hatten. Dann, so Thomalla, sei alles «sehr schnell» gegangen. «Manchmal spricht man miteinander und denkt: ‹Joah, kann was werden›. Und dann entsteht es auf einmal plötzlich», meinte sie.