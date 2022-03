Sophia Thomalla schreibt traurige Zeilen zu einem Hammer-Kleid

Moderatorin Sophia Thomalla (32) wurde beim «Woman of the Year»-Award des «Look!»-Magazins am Dienstag in Wien in der Kategorie «Lifestyle Business» ausgezeichnet. Zur Preisverleihung erschien sie in einem ungewöhnlich geschnittenen schwarzen Kleid, das an einer Seite alles verhüllte und an der anderen nur auf Brusthöhe und an der Hüfte mit einem Ring zusammengehalten wurde.