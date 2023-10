Sophia Thomalla tritt nach zwölf Jahren aus der CDU aus

Thomalla engagierte sich oft im Wahlkampf

Dieser Abend hat das bekennende CDU–Mitglied und Rammstein–Supporterin Thomalla offenbar so sehr auf die Palme gebracht, dass sie einen Entschluss fasste: «Auf diesem Wege teile ich euch mit, dass ich nach 12 Jahren aus der CDU austrete», schrieb sie in ihrer Instagram–Story am Donnerstagvormittag. Zuvor hatte sich die «Are You The One?»–Moderatorin häufiger in Interviews für die Union stark gemacht und auch im Wahlkampf engagiert, etwa 2017 für die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (60) und 2021 für den damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (62). Nun veröffentlichte sie ein zweiseitiges Statement, in dem sie ihren Schritt begründete. Shelby Lynn eine Bühne zu geben, spiegele «genau die realitätsferne Politik wider, die so viele Bürger seit Monaten zurecht kritisieren».