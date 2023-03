Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Liebe trotz grosser Unterschiede

Kennengelernt hätten sich die beiden über gemeinsame Freunde, wie der ATP-Profi in der Doku verrät. Dann, so Thomalla, sei alles «sehr schnell» gegangen. «Manchmal spricht man miteinander und denkt: ‹Joah, kann was werden›. Und dann entsteht es auf einmal plötzlich», so die 33-Jährige wörtlich.