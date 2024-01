Sophia Thomalla unterstützt Alexander Zverev in Australien

2023 scheiterte Zverev in Runde zwei

Die Australian Open sind am 14. Januar gestartet, am 28. Januar findet das Finale statt. In Runde zwei trifft der Weltranglisten–Sechste Zverev am Donnerstag (18. Januar) aber erstmal auf den Slowaken Lukas Klein. Bei den Australian Open im Januar 2023 scheiterte Zverev in dieser Runde.