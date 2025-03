Sophie Rois und Blixa Bargeld mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Musiker Blixa Bargeld prägte ab den 1980er Jahren die Musikszene seiner Geburtsstadt Berlin – erst als Gründungsmitglied der Gruppe Einstürzende Neubauten, einer Band, die weltweit für Furore sorgte. Dann als Gründungsmitglied von Nick Cave and the Bad Seeds. In der Band von Nick Cave war er bis 2003 als Gitarrist aktiv.