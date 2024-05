Sophie Turner: Darum ist Taylor Swift ihre «Heldin»

Im September 2023 wurde publik, dass sich «Game of Thrones»–Star Sophie Turner (28) und Sänger Joe Jonas (34) scheiden lassen. In den Folgemonaten war die Schauspielerin oftmals an der Seite von Superstar Taylor Swift (34) zu sehen. Über die besondere Verbundenheit der beiden Frauen hat Turner nun in einem neuen Interview mit der britischen «Vogue» gesprochen. Demnach habe Swift ihren zwei Kindern und ihr selbst unmittelbar nach Bekanntwerden der Trennung ihr Zuhause zur Verfügung gestellt.