Sophie Turner wird 30: Von Sansa Stark zur neuen Lara Croft

Turner hatte mit Essstörungen und Depressionen zu kämpfen

Ihr rasanter Aufstieg brachte aber auch einige Herausforderungen mit sich. Mit dem frühen Ruhm kam auch der Druck: «Als ich jung war, wusste ich nur, dass ich schauspielern will. Ich dachte nicht an mein Gewicht oder Aussehen. Es war einfach: Das macht Spass, ich darf jeden Tag spielen», erinnerte sich Turner in einem Interview mit «Harper's Bazaar». Doch schnell wurde ihr klar, welche Erwartungen an sie gestellt wurden. Beim Casting für ihre «X–Men»–Rolle habe man ihr gesagt: «Wir mögen dich, aber jetzt nimmst du erst einmal zehn Kilo ab.»