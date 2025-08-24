«Sopranos»-Darsteller Jerry Adler mit 96 Jahren gestorben

«Nachdem ich so viele Shows am Broadway hinter der Bühne im Dunkeln gemacht habe, ist es so seltsam, jetzt erkannt zu werden. Das ist etwas, was ich nie erwartet hätte. Wenn ich jetzt die Strasse entlang gehe, heisst es ‹Hey, Hesh!›», sagte Adler einmal der Webseite «TheaterMania».