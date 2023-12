«Sopranos»- und «Mean Streets»-Darsteller Richard Romanus gestorben

Robert Romanus bestätigte, dass sein Vater einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember, in einem Krankenhaus im griechischen Volos gestorben sei. Laut des Berichts war der Schauspieler bereits vor mehr als 20 Jahren mit seiner zweiten Ehefrau, Anthea Sylbert (84), nach Griechenland gezogen – in die Gemeinde Skiathos. Er hinterlässt neben seinem Sohn und seiner Frau unter anderem auch seinen jüngeren Bruder Robert (67), bekannt aus «Fast Times at Ridgemont High».