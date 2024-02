Sora: Warum das neue Projekt von OpenAI in aller Munde ist

Bislang sind das jedoch Spekulationen, die OpenAI–CEO Sam Altman (38) in der Öffentlichkeit weder bestätigt noch dementiert. Ganz entschieden dementierte er am Wochenende allerdings die Darstellung des «Wall Street Journal», er wolle bis zu sieben Billionen Dollar an Geldern sammeln, um Chipfabriken zu errichten und habe hierzu Pläne in den Arabischen Emiraten vorgestellt. Auf einer Veranstaltung des Chipherstellers Intel verneinte Altman ein solches Vorhaben. Richtig sei, dass viel Geld investiert werden müsse, um eine Technik, die die Zukunft zum Besseren wenden werde, an die Menschen zu bringen.