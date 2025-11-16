Sorge nach Untersuchung: Yungblud darf bis Ende 2025 nicht touren

Es liege in Yungbluds Natur, so lange zu arbeiten, bis er nicht mehr könne – und für gewöhnlich sei ihm bis auf seine Musik und die Fans auch alles egal. Aber dieses Mal wurde ihm gesagt, «dass ich es ernst nehmen muss». Es tue dem Musiker sehr leid, ungern müsse er daher aber bis Ende des Jahres alle Shows absagen. Er möchte keine bleibenden Schäden davontragen. «Wir sind auf einer Reise, die für immer dauern soll», schreibt er weiter. «Ich verstehe, dass einige frustriert sein werden. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass mir das so schwer fällt, aber ich verspreche, dass ich es wieder gutmachen werde.»