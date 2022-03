Sorge um die Queen: Kann sie seit Monaten nicht mehr spazieren gehen?

Den Gottesdienst am Commonwealth Day (14. März) in der Westminster Abbey in London wird die Queen, die dieses Jahr ihr Platin-Thronjubiläum feiert, nicht wie geplant besuchen. Das hatte der Palast bekannt gegeben. Britischen Medienberichten zufolge dabei aber betont: «Die Königin wird in der kommenden Woche andere geplante Verpflichtungen wahrnehmen, darunter auch persönliche Audienzen.»