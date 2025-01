Sorge um Ex-Tennisstar: Anna Kournikova im Rollstuhl gesichtet

Die gebürtige Russin, die seit über 20 Jahren mit dem spanischen Sänger Enrique Iglesias (49) liiert ist, trug einen orthopädischen Stützschuh am Fuss, was auf eine kürzlich erlittene Verletzung hindeutet. Die Fotos, die «Mail Online» veröffentlichte, zeigen die sonst so stilsichere Kournikova ungewohnt leger in einem schwarzen Jogginganzug, mit Sonnenbrille und einem lockeren Dutt. An ihrer Seite sind ihre Töchter Lucy (7) und Mary (4) zu sehen sowie einige Freunde.