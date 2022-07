Sorge um Fred Durst: Limp Bizkit müssen Europa-Tour verschieben

Arzt rät Fred Durst von Tournee ab

Des Weiteren veröffentlichte Durst ein Video-Statement auf der offiziellen Webseite von Limp Bizkit. «In Vorbereitung auf die Sommer-Tour 2022 in Grossbritannien und Europa habe ich beschlossen, einige Tests zu machen, um sicherzustellen, dass ich in guter körperlicher Verfassung bin und alles in Ordnung ist», erklärt der Sänger. Doch zu seiner Überraschung habe ihm sein Arzt einen Brief geschickt.