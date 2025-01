Sorge um Frédéric Prinz von Anhalt: Adoptivsöhne eilen ins Krankenhaus

Auch der erkrankte Prinz selbst hat sich in der Zwischenzeit über verschiedene Medien zu Wort gemeldet. «Es ging mir noch nie im Leben so schlecht. Ich hoffe, dass es bald besser wird. Ich bekomme jeden Tag eine Spritze in den Bauch und hänge an vielen Schläuchen», zitierte etwa die «Bild»–Zeitung den Patienten und Ex–Ehemann von Schauspiellegende Zsa Zsa Gabor (1917–2016).