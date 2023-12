Sorge um Fritz Wepper: Wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus

Grosse Sorge um Schauspieler Fritz Wepper: Der 82–Jährige liegt derzeit wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Das bestätigte Weppers Anwalt Norman Synek am Dienstag (19. Dezember) der Deutschen Presse–Agentur. Am Abend zuvor hatte die «Bild»–Zeitung darüber berichtet, dass der Schauspieler vor zwei Wochen in einem Münchner Krankenhaus eingeliefert worden sei und sich seitdem dort befinde. Inzwischen sei Wepper «schon wieder auf dem Weg der Besserung», heisst es nun in dem Statement des Anwalts.