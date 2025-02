Sorge um Justin Bieber? Sprecher leugnet Drogengerüchte

In den vergangenen Wochen hatten sich Gerüchte um Biebers angeblichen Drogenmissbrauch gemehrt, nachdem Paparazzi Fotos des Sängers mit dunklen Augenringen veröffentlicht wurden. «TMZ» will von Insidern wissen, dass Bieber nach einer nächtlichen Aufnahme–Session im Musikstudio nicht geschlafen habe und sich nachts auch um seinen Sohn kümmere. Zudem machte vergangene Woche ein Video, in dem der 30–Jährige dünner als sonst aussieht, in den sozialen Medien die Runde.