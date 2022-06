Sorge um Justin Biebers Gesundheitszustand: «Bitte betet für mich»

Sorge um Justin Bieber (28): Am vergangenen Freitag hat der Popstar in einem Video auf Instagram erklärt, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom und einer halbseitigen Gesichtslähmung leidet. In einer Instagram-Story hat der Sänger nun ein Update gegeben: «Es wird immer schwieriger zu essen, was extrem frustrierend ist. Bitte betet für mich.» Dazu setzte er ein weinendes Emoji.