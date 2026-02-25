Sorge um König Harald: Norwegischer Monarch im Krankenhaus

König Harald hatte in der Vergangenheit schon mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So musste er etwa im Februar 2024 im Urlaub in Malaysia wegen eines Infekts in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Damals wurde dem Monarchen noch vor Ort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt. Dann ging es mit einem medizinischen Evakuierungsflug zurück nach Norwegen. In einer Klinik in Oslo konnte ihm schliesslich erfolgreich ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.