Sorge um Margrethe II.: Dänische Königin im Krankenhaus

Margrethe II. feierte erst kürzlich ihren 75. Geburtstag, sie wurde am 16. April 1940 geboren. Sie sass vom 14. Januar 1972 bis zum 14. Januar 2024 auf dem Thron. In ihrer Neujahrsansprache am 31. Dezember 2023 kündigte Margrethe überraschend an, zum 52. Thronjubiläum abzudanken. Ihr Sohn Frederik X. (56) wurde zum König von Dänemark. Trotz ihres Rücktritts trägt sie weiterhin ihren Königinnen–Titel und wird als Ihre Majestät angesprochen.