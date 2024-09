Sorge um Queen-Legende: Brian May erleidet leichten Schlaganfall

Sorge um Queen–Gitarrist Sir Brian May (77). Der 77–Jährige hat sich auf Instagram an seine Fans und Follower gewandt und eine erschreckende Nachricht geteilt. Er habe «vor etwa einer Woche [...] einen leichten Schlaganfall» erlitten, verrät er in dem Videoclip. Währenddessen habe er keine Kontrolle über seinen linken Arm gehabt, und daher vorübergehend befürchtet, niemals wieder Gitarre spielen zu können.