Antrag bei Gericht gestellt

Sorge um seine demenzkranke Frau: Jay Leno beantragt Vormundschaft

Seit mehr als 43 Jahren ist Mavis Leno die Frau an der Seite von Talkshow–Ikone Jay Leno. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Sie ist offenbar so stark an Demenz erkrankt, dass sie einen Vormund braucht. Ihr Ehemann hat einen entsprechenden Antrag bei Gericht gestellt.