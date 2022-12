Die US-amerikanische Rockband Aerosmith muss Konzerte in Las Vegas absagen. Als Grund wurde der Gesundheitszustand von Frontmann Steven Tyler (74) genannt. Eigentlich sollten die Rocker am 5. Dezember im Rahmen ihrer Tour im Dolby Live Theater im MGM Park spielen. Doch daraus wird nichts, wie sie in einem Statement auf Twitter erklärten. «Auf Anraten meines Arztes nehme ich mir mehr Zeit, um mich auszuruhen», wird Tyler zitiert.